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Şampiyon sporculardan Başkan Öztürk'e ziyaret

1 saat önce

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Anadolu Yıldızlar Ligi Softbol Türkiye Şampiyonasında birinci olan Ali Elmacı Ortaokulu Softbol Takımını makamına kabul etti.

Şampiyon sporculardan Başkan Öztürk'e ziyaret, System.String[]
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Anadolu Yıldızlar Ligi Softbol Türkiye Şampiyonasında birinci olan Ali Elmacı Ortaokulu Softbol Takımını makamına kabul etti.
Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ali Elmacı Ortaokulu Softbol takımı sporcuları Başkan Öztürk'ü ziyaret ederek takım hakkında bilgiler verdi.
Başkan Öztürk, takımı başarılarından dolayı tebrik ederek, amatör spor kulüplerini her zaman desteklediklerini belirtti.
İlçede son günlerde başarılı ve güzel haberler aldıklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:
"Ali Elmacı Ortaokulu Softbol Takımının Türkiye 1'incisi olması, bizi yüreklendirdi ve onurlandırdı. Bu manada gayretlerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze ve hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra Yahyalı başarılarla ve şampiyonluklarla anılacak diye düşünüyorum. Bu manada kızlarımız da başarılı. Bilindiği gibi raftingde de U 19 kız takımımız Türkiye 3'üncüsü olmuştu. 36 bin ilçe insanımızı ve 1 milyon 400 bin nüfuslu Kayseri'mizi onurlandırdınız. Yahyalımız bugünlerde ulusal ve yerel basında güzel haberlerle anılıyor. Belediye ve diğer kurumlarımızla iyi bir takımız diye düşünüyorum. Bu da tabi başarıyı arkasından getiriyor. İnşallah softbolda başarılı olduğunuz gibi derslerinizde de başarılı olursunuz. Sizleri, daha güzel yerlerde görmek istiyoruz."
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı da sporcuların büyük gayret göstererek şampiyon olduğunu vurguladı.
Ali Elmacı Ortaokulu Müdürü Erol Sandık da "Spor İçin Sağlık, Sağlık İçin Spor Projesi" kapsamında kurdukları takımı geliştirerek, uluslararası düzeyde maçlara çıkmak istediklerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:52 Kaynak: AA
Esat Öztürk, Türkiye, Yahyalı, Güncel
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