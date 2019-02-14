Son Dakika Haberleri: Şampiyon Sporculardan Kaymakam Arıcan'a Ziyaret

Şampiyon Sporculardan Kaymakam Arıcan'a Ziyaret

1 saat önce

Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kungfu Sanda şampiyonasında birinci olan Medeni Çelik ve Ramazan Adanur, Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan'ı ziyaret etti.

Şampiyon Sporculardan Kaymakam Arıcan'a Ziyaret, System.String[]
Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kungfu Sanda şampiyonasında birinci olan Medeni Çelik ve Ramazan Adanur, Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan'ı ziyaret etti.

Antalya'da 25 ocak-5 şubat tarihleri arsında düzenlenen Türkiye Wushu Kungfu Sanda şampiyonasında, 65 kilogram üst gençlerde Medeni Çelik ve 70 kilogram alt gençlerde Ramazan Adanur Türkiye birincisi oldu. Madalyalarını alan Çelik ve Adanur, Cizre Kaymakamı Arıcan'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Arıcan, sporcuların başarısının Cizre için önemli olduğunu belirterek, Çelik ve Adanur'un başarılarının devamını diledi.

Şampiyon sporcular da Kaymakam Arıcan'a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:29 Kaynak: İHA

Türkiye, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TCDD Genel Müdürü Aydın, Umre Dönüşü Görevden Alınacak Vatandaşlar, Ankara ve İstanbul'un Dışında da Tanzim Satışın Başlamasını İstiyor

Dün Düzenlenen GQ Men Töreninde Ödüller Sahiplerini Buldu Can Yaman'ın Ödül Almaya Kalkarken Demet Özdemir'in Bacağına Dokunması Aşk İddialarını Doğruladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:15:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyon Sporculardan Kaymakam Arıcan'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]