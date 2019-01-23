Son Dakika Haberleri: Şampiyon Sporculardan Kaymakam Güney'e Ziyaret

Şampiyon Sporculardan Kaymakam Güney'e Ziyaret

1 saat önce

Türkiye Şampiyonası'nda bir birincilik ve iki üçüncülük elde eden Akyazılı sporcular, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney'i ziyaret etti.

Şampiyon Sporculardan Kaymakam Güney'e Ziyaret, System.String[]
Türkiye Şampiyonası'nda bir birincilik ve iki üçüncülük elde eden Akyazılı sporcular, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney'i ziyaret etti.

Şampiyonada, Akyazı Belediyesi Kickboks Kulübü sporcusu Bünyamin Aşçı, Türkiye Şampiyonu olmuş. Sercan Demirci ve Ali Paşa Çakır da üçüncülük elde etmişti. Şampiyonada derece yapan sporcular Akyazı Kaymakamı Yakup Güney'i ziyaret etti. Kaymakam Güney, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:49 Kaynak: İHA

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