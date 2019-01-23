Şampiyon Sporculardan Kaymakam Güney'e Ziyaret
1 saat önce
Türkiye Şampiyonası'nda bir birincilik ve iki üçüncülük elde eden Akyazılı sporcular, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney'i ziyaret etti.
Türkiye Şampiyonası'nda bir birincilik ve iki üçüncülük elde eden Akyazılı sporcular, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney'i ziyaret etti.
Şampiyonada, Akyazı Belediyesi Kickboks Kulübü sporcusu Bünyamin Aşçı, Türkiye Şampiyonu olmuş. Sercan Demirci ve Ali Paşa Çakır da üçüncülük elde etmişti. Şampiyonada derece yapan sporcular Akyazı Kaymakamı Yakup Güney'i ziyaret etti. Kaymakam Güney, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:49 Kaynak: İHA
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