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Şampiyon sporculardan Nizip Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika

Şampiyon sporculardan Nizip Belediyesi'ne ziyaret

04.02.2022 16:20
Şampiyon sporculardan Nizip Belediyesi'ne ziyaret

Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında kendi sikletlerinde Türkiye Şampiyonu olan sporcular, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında kendi sikletlerinde Türkiye Şampiyonu olan sporcular, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü bünyesinde yetişen ve tüm rakiplerini yenerek kendi sikletlerinde şampiyon olan Mehmet Ali Murat, Saadet Arslan aynı zamanda Türkiye üçüncüsü olan Ebru Zor ve Mehmet Ali Şahin ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cem Kayar'ı makamında ağırlayan Başkan Sarı, sporcuları tebrik etti.

Sporcuların başarısıyla gençlere olan hayranlıklarının arttığını dile getiren Sarı, "Sporcularımız, hem ailelerinin, hem bizlerin hem de bu işte emeği geçen hocalarının iftihar kaynağı oldu. En önemlisi elde ettikleri derecelerle Nizip halkının gururu oldular. Başarmak onlardan, destek vermek bizden. Gayemiz geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi güzel işlerle buluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cem Kayar ise sporculara verdiği destekten dolayı Sarı'ya teşekkür etti.

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Mehmet Sarı, Şampiyon, Türkiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şampiyon sporculardan Nizip Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika


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