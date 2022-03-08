SPOR Şampiyon sporculardan öğretmenlerine vefa ziyareti - Son Dakika
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SPOR Şampiyon sporculardan öğretmenlerine vefa ziyareti

08.03.2022 17:29

SPOR Şampiyon sporculardan öğretmenlerine vefa ziyaretiİSTANBUL,(DHA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarılara imza atan Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Ali Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla kadın öğretmenleriyle bir araya geldi.

SPOR Şampiyon sporculardan öğretmenlerine vefa ziyareti

İSTANBUL,(DHA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarılara imza atan Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Ali Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla kadın öğretmenleriyle bir araya geldi.

Şampiyon sporcular, yetiştikleri okul olan Doğan Çağlar Özel Eğitim Meslek Lisesi'ndeki kadın öğretmenlere vefa ziyaretinde bulundu. Eğitim gördükleri okulda engelleri ortadan kaldıran, yaşamları boyunca elde ettikleri başarılarla okuldaki öğrencilere rol model olan milli sporcuların öğretmenler ile buluşması samimi anlara sahne oldu. Öğretmenler, milli sporcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde gerçekleştirdiği vefa ziyaretinden dolayı memnuniyeti dile getirdi. Milli sporcuların, "Elde ettiğimiz bütün başarılarda gerçek şampiyonlar sizlersiniz" sözleri üzerine öğretmenler, duygusal anlar yaşadı.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi dalında Abdullah Öztürk altın madalya kazanırken, Nesim Turan ve Ali Öztürk bronz madalyanın sahibi olmuştu.

SPOR Şampiyon sporculardan öğretmenlerine vefa ziyareti
SPOR Şampiyon sporculardan öğretmenlerine vefa ziyareti
SPOR Şampiyon sporculardan öğretmenlerine vefa ziyareti
SPOR Şampiyon sporculardan öğretmenlerine vefa ziyareti
SPOR Şampiyon sporculardan öğretmenlerine vefa ziyareti
SPOR Şampiyon sporculardan öğretmenlerine vefa ziyareti

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Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Tokyo, Mart, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Şampiyon sporculardan öğretmenlerine vefa ziyareti - Son Dakika


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