Son Dakika Haberleri: Şampiyon Sporculardan Vali Taşbilek'e Ziyaret

Şampiyon Sporculardan Vali Taşbilek'e Ziyaret

1 saat önce

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, sportif müsabakalarda Gümüşhane'yi başarıyla temsil eden ve onlarca kupa ve madalya kazanan atıcılar ve bilek güreşi sporcularını kabul etti.

Şampiyon Sporculardan Vali Taşbilek'e Ziyaret, System.String[]
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, sportif müsabakalarda Gümüşhane'yi başarıyla temsil eden ve onlarca kupa ve madalya kazanan atıcılar ve bilek güreşi sporcularını kabul etti.

29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Mersin Havalı Silahlar Türkiye Kupası Müsabakalarında ve 1 - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Havalı Silahlar Trabzon Grup Müsabakalarında dereceye giren Atıcılık Sporcuları ile 3-7 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri ve Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular, Vali Kamuran Taşbilek'i ziyaret etti.

Ziyarette sporculara seslenen Vali Taşbilek, "Göğsünüzdeki ay yıldız bu memleketin şerefi. Sizde o şerefe, Gümüşhane'mize ve milletimize layık bir şekilde çok güzel başarılara imza attınız. Sizleri, hocalarımızı ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Büyük bir emek ve fedakarlıkla bu işi yapıyorsunuz. Bize düşen ne varsa, sizlerin başarısını bir üst seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Sizlerde Avrupa'da ve dünyada başarılarınızı devam ettirerek bizleri gururlandıracaksınız. Hepinize Allah kolaylık versin" dedi.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü ile antrenörler Davut Altuntaş ve Coşkun Abiş de hazır bulundu. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:10 Kaynak: İHA

Antalya, Avrupa, Gümüşhane, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti Mert Günok: "Milli Takım'da Güzel Bir Oluşum Var" Antalya'nın Reçelleri 30 Ülkeye İhraç Ediliyor Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:25:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyon Sporculardan Vali Taşbilek'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]