Şampiyon sporculardan Vali Toraman'a ziyaret

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası ile U20 Salon Atletizm Şampiyonası'ndan dereceyle dönen sporcular Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.



Vali Toraman, U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlamada 7.05'lik derecesiyle altın madalya kazanan Ali Çolak, U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metrede Türkiye üçüncüsü olan Ali Rıza Ersoy, uzun atlama dalında Türkiye üçüncüsü Kadriye Dilek Durmuş, yüksek atlamada Türkiye ikincisi olan Orhan Baştürk'ü kabul etti.



Vali Toraman'ın makamında gerçekleşen ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, antrenörler Kenan Özcan ile İdris Güleç de hazır bulundu.



Vali Toraman, sporcuları tebrik ederek başarılarının daimi olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA