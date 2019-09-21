Son Dakika Haberleri: Şampiyon Taekwondo'culardan Murat Eskici'ye ziyaret
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Şampiyon Taekwondo'culardan Murat Eskici'ye ziyaret

58 dakika önce

Bulgaristan'da düzenlenen Taekwondo Balkan Şampiyonasından Şampiyonlukla dönen Kayseri TOHM Taekwondo sporcuları ve diğer katıldıkları müsabakalarda bir çok başarıya imza atan Taekwondo sporcuları antrenörleri Yavuz Sayan ve Arzu Sayan ile birlikte İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

Şampiyon Taekwondo'culardan Murat Eskici'ye ziyaret, System.String[]

Bulgaristan'da düzenlenen Taekwondo Balkan Şampiyonasından Şampiyonlukla dönen Kayseri TOHM Taekwondo sporcuları ve diğer katıldıkları müsabakalarda bir çok başarıya imza atan Taekwondo sporcuları antrenörleri Yavuz Sayan ve Arzu Sayan ile birlikte İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.


Şampiyona dönüşü İl Müdürü Eskici'yi makamında ziyaret eden Taekwondo sporcuları sevinçlerini Eskici ile paylaştılar. Ziyarette konuşan sporcular ve antrenörleri Eskici'ye kendilerine verdikleri desteklerden ve gösterdiği samimiyetten dolayı teşekkürlerini iletti. Şampiyon sporcuların ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren İl Müdürü Eskici ise Başarılarından dolayı sporcuları tebrik ederek sporcuları çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi. - KAYSERİ

Bulgaristan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:04 Kaynak: İHA
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