Son Dakika Haberleri: Şampiyon Taekwondocular'dan Eskici'ye ziyaret
Son Dakika Spor Şampiyon Taekwondocular'dan Eskici'ye ziyaret

Şampiyon Taekwondocular'dan Eskici'ye ziyaret

2 saat önce

5-8 Eylül 2019 tarihleri arasında Sivas'ta yapılan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Nuri Şerbetçi ve 7. olan Eren Temur Antrenörleri Kadir Şerbetçi ve Taekwondo İl Temsilcisi Ömer Özuzun ile birlikte İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

Şampiyon Taekwondocular'dan Eskici'ye ziyaret, System.String[]

5-8 Eylül 2019 tarihleri arasında Sivas'ta yapılan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Nuri Şerbetçi ve 7. olan Eren Temur Antrenörleri Kadir Şerbetçi ve Taekwondo İl Temsilcisi Ömer Özuzun ile birlikte İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.


Sevinçlerini İl Müdürü Murat Eskici ile paylaşan Şampiyon sporcu ve antrenörü desteklerinden dolayı Eskici'ye teşekkürlerini ilettiler. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici de, sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek sporcuları çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi. - KAYSERİ

Türkiye, Eylül, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:53 Kaynak: İHA
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