Son Dakika Haberleri: Şampiyon Taekwondocular Müdür Arıcıoğlu'nu Ziyaret Etti

Şampiyon Taekwondocular Müdür Arıcıoğlu'nu Ziyaret Etti

1 saat önce

Balıkesir'li sporcular Türkiye Açık Taekwondo turnuvasında 3 birincilik kazandı.

Şampiyon Taekwondocular Müdür Arıcıoğlu'nu Ziyaret Etti, System.String[]
Balıkesir'li sporcular Türkiye Açık Taekwondo turnuvasında 3 birincilik kazandı.

Balıkesirli sporcular 6th Turkısh Open Taekwondo Tournament/6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo turnuvasında büyük başarılara imza attılar. Şampiyonada Yusuf Emre Akbıyık Ferdi ve Pair kategorisinde, Milli takım adına yarışan Sueda Sillelioğlu Pair dalında 1.'lik kazandılar. Şampiyonada Sude Silleoğlu bayan senkron takımda ise 3.'lük, Hayrunnisa Durak bayan senkron takımda 3.'lük, Mert Çelik Pair ve Ferdi yarışmasında da 3.lük, Zeynel Çelik Ferdi de 2.'lik, Irmak Gültoplayan Ferdi yarışmada 3.'lük, elde ettiler. Şampiyonada Yusuf Emre Akbıyık ferdi kategorisinde ve Sueda Sillelioğlu ile yapmış oldukları kategorilerde Balıkesir'e turnuvanın en yüksek puanlarını aldılar. Başarılı sporcular ve antrenörleri Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürünü ziyaret etti. İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu sporcuları tebrik ederek,çalışmalarında başarılar diledi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:09 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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