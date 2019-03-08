Şampiyon Taekwondoculara Ödül

Erzurum'un Taekwondaki gurur kaynakları Muhammet Eren Koç ile Ayşenur Çelik, ödüllendirildi.

Erzurum'un Taekwondaki gurur kaynakları Muhammet Eren Koç ile Ayşenur Çelik, ödüllendirildi. Avrupa biletini kapan Koç ile milli takım seçmelerine katılacak olan Çelik'e başarı dileklerini ileten GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Sizler bizim gururumuzsunuz, daha nice zaferler bekliyoruz" dedi.



Erzurumlu Ayşenur Çelik ile Muhammet Eren Koç, Başkanlık Kupası ve Uluslararası Turkish Open'da elde ettikleri derecelerle Dadaşların göğsünü kabartı. Bir gümüş bir bronz olmak üzere iki madalya kazanan Muhammet Eren Koç ile bronz madalya elde eden Ayşenur Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti.



Taekwondo Erzurum İl Temsilcisi Süleyman Baykal ile Antrenörler Arif Budak ve Rahmi Ak'ın da hazır bulunduğu ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, iki milli Taekwondocuyu elde ettikleri başarılardan ötürü kutladı.



Taşkesenligil, Antalya'nın ev sahipliğinde yapılan Uluslararası Open Taekwondo Turnuvası ve Başkanlık Kupası müsabakalarında Muhammet Eren Koç ile Ayşenur Çelik'in Erzurum adına kürsüye çıkmasının gurur vesilesi olduğunun altını çizerek, "Ayşenur Çelik, Openda, Muhammet Eren Koç ise Başkanlık kupasında Türkiye ve Erzurum'a madalya kazandırarak, bizleri gururlandırmıştır. Antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Muhammet Eren Koç'un Başkanlık Kupasında aldığı dereceler ile Avrupa Şampiyonası'na katılmaya da hak kazanması bizleri sevindirirken, Ayşenur Çelik'in de milli takım seçmelerini kazanarak, hedefine ulaşacağına inanıyorum" dedi.



Antalya'da yapılan 6. Uluslar arası Turkish Open Taekwondo Turnuvasında 51 ülkeden 1615 sporcu tatamiye çıktığını belirten Taekwondo İl Temsilcisi Süleyman Baykal, Antrenör Rahmi Ak'ın sporcusu Ayşenur Çelik 2. olarak gümüş madalyanın sahibi olduğunu belirtti.



Baykal, Turkish Open da 45 Kiloda Antrenör Arif Budak'ın öğrencisi Muhammet Eren Koç'un 3. Olduğunu ve Başkanlık Kupası'nda da üçüncü olarak direk Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını söyledi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, başarılı iki taekwondocuya çeşitli hediyeler verdi. - ERZURUM

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