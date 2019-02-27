Son Dakika Haberleri: Şampiyon Takım Bölge Finallerine Gitmek İçin Destek Bekliyor

Şampiyon Takım Bölge Finallerine Gitmek İçin Destek Bekliyor

51 dakika önce

İmkansızlıklar içinde satrançta Manisa şampiyonu olan Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulunun minik öğrencileri, bölge müsabakalarına katılabilmek için destek bekliyor.

Şampiyon Takım Bölge Finallerine Gitmek İçin Destek Bekliyor, System.String[]
İmkansızlıklar içinde satrançta Manisa şampiyonu olan Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulunun minik öğrencileri, bölge müsabakalarına katılabilmek için destek bekliyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu satranç takımı okullar arası satranç il birinciliği yarışmasında Manisa şampiyonu oldu. Elif Aktaş, Azra Kaya, Halime Ela Gül, Ebrar Yıldırım, Gamze Dursun'dan oluşan satranç takımı üç yıldır müsabakalara katılırken geçen yıl elde ettiği il üçüncülüğünün ardından bu sene birincilik kupasını okullarına götürme başarısı gösterdi. 6 tanesi özel okul olmak üzere 9 takımı geride bırakan minikler kazandırdıkları kupalarını ve sevinçlerini okulda öğretmenleri ve arkadaşları ile paylaştı.

İl birinciliği kupasını alan minik öğrenciler bundan sonra yapılacak olan iller ve bölge müsabakalarına katılmak istediklerini ancak maddi imkanlarının elvermediğini ve destek beklediklerini söyledi. Öğrenciler, Manisa'yı temsil edebilmek için valilikten, kaymakamlıktan, milli eğitimden, gençlik spor il müdürlüğünden, belediyelerden yardım talep etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:48 Kaynak: İHA

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