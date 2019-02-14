Şampiyon Takım Mutluluğunu Başkan Yemenici ile Paylaştı
16 dakika önce
Batı Karadeniz Bölge karşılaşmalarında birinci olan ve büyük bir başarıya imza atan Akçakoca Anadolu Lisesi Genç Erkekler voleybol takımı, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'yi makamında ziyaret etti.
Batı Karadeniz Bölge karşılaşmalarında birinci olan ve büyük bir başarıya imza atan Akçakoca Anadolu Lisesi Genç Erkekler voleybol takımı, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'yi makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocuklara ve gençlere belediye olarak pek çok faaliyette imkanlar çerçevesinde destek sağladıklarını ifade etti. Birincilik elde eden Anadolu Lisesi Genç Erkekler voleybol takımını tebrik ederek ziyaretlerinden ötürü öğretmen ve sporculara teşekkür etti, genç erkekler voleybol takımına başarılar diledi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:18 Kaynak: İHA
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