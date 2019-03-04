Son Dakika Haberleri: Şampiyon Takıma Coşkulu Karşılama

Şampiyon Takıma Coşkulu Karşılama

1 saat önce

Okul Sporları Genç Erkekler Futbol Liginde Türkiye şampiyonu olan Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi coşkuyla karşılandı.

Okul Sporları Genç Erkekler Futbol Liginde Türkiye şampiyonu olan Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi coşkuyla karşılandı.

Kuşadası'nda final maçında karşılaştığı Konya Spor Lisesi'ni 4-2 mağlup eden Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi, şehre döndü.

Öğrenciler havalimanında okul yöneticileri, aileleri ile çok sayıda arkadaşı tarafından karşılandı.

Türkiye Şampiyonu olan Kaya Karakaya Spor Lisesi, 4-6 Nisan tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Elazığ Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, dünya şampiyonluğunu da almayı hedeflediklerini aktararak, şunları söyledi:

"İnanmak başarmanın yarısıdır. Hem çocuklarımız kendilerini hemde okul yönetimi çocukları önemli derecede motive etti. Bizler çocuklarımıza güveniyorduk. Güvenimizi de boşa çıkarmadılar. Sırbistan'da yapılacak müsabakada Elazığ'a dünya kupasını kazandırmış olacağız."

Antrenör Ümit Tekoğlu da, "İmkansızlıklara rağmen çocuklarımız başardı. Bu başarıyı Elazığ'lı gençlerimize armağan ediyoruz. Çocuklarımıza güvenelim. Onlar bizim için değerli." diye konuştu.

"Sınırları zorlayarak bu aşamaya geldik"

Takım Kaptanı Halil İbrahim Ünver ise dünya şampiyonu olmayı hedeflediklerini belirterek, "Kazandığımız başarıyı Sırbistan'da da sürdüreceğiz. Orada en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:05 Kaynak: AA

Sırbistan Karadağ, Karakaya, Elazığ, Güncel
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