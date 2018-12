Şampiyon Takımdan Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya Ziyaret

2018-2019 Sezonu U-17 Gençler Ligi'ni şampiyon tamamlayan Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü U-17 Futbol Takımı yönetici ve sporcuları, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyarette bulunarak şampiyonluk kupasını takdim ettiler.

Anadolu Üniversitesi, eğitim alandaki hizmetlerinin yanı sıra başarıyla sürdürdüğü kültür, sanat ve spor alanlarındaki faaliyetleriyle de ülkemize katkılarını sürdürmeye ve bu çabalarının da karşılığını almaya devam ediyor. Bu kapsamda Üniversite Gençlik ve Spor Kulübü U 17 Futbol Takımımızın, U-17 Gençler Ligi'nde elde ettiği şampiyonluk verilen emeğin karşılıksız kalmadığının önemli bir örneği olarak dikkat çekiyor. Anadolu Üniversitesi adına bu yılın ilk kupasının sahibi olan futbol takımı, elde edilen şampiyonluğun ardından ise kendilerine her türlü desteği sağlayan ve başarılarında büyük pay sahibi olan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyarette bulunarak şampiyonluk kupasını takdim ettiler. Ziyarette, şampiyon takımın oyuncularının yanı sıra Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Şube Sorumlusu Muzaffer Hoşgören, Kulüp İdarecisi Korgül Sabaz ve U 17-U 19 Takım Antrenörü Süleyman Efe de yer aldı.



Rektör Çomaklı şampiyonluğun mimarlarını tebrik etti



Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Çomaklı, elde ettikleri başarılardan dolayı kendilerini mutlu eden ve gururlandıran kulüp sporcularını ve yöneticilerini tebrik etti. Üniversite Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sporcular ve yöneticilerin talepleri ve önerilerine ilişkin de fikir alışverişinde bulundu.



Üniversitemizden Türk sporuna destek



Anadolu Üniversitesi, spor alanında yürüttüğü çalışmalarla hem her yaş grubundaki sporcuların önünü açmaya hem de Türk sporuna başarılı sporcular kazandırmaya devam ediyor. Üniversitenin Gençlik ve Spor Kulübü tarafından bu hedefler doğrultusunda bu yıl 2003-2004 ve 2005 takımlarından 11 oyuncusunu ve bir antrenörünü Eskişehirspor'a kazandırırken, 2008 takımından da 3 oyuncusunu İzmir'in Altınordu Futbol Takımı'na gönderdi. Kulüp bu yıl Eskişehirspor ve Altınordu Futbol Kulübü dışında farklı takımlara da 6 oyuncusunu göndererek toplamda 21 futbolcu ve 1 antrenörünü Türk sporuna kazandırmış oldu. Sporcular bu sayede üniversite çatısı altında temelleri atılan spor kültürlerini, yeni takımlarında da sürdürecekleri eğitim ve spor hayatlarıyla ileriye taşmaya devam edecekler. Her yaş grubundan takımın yer aldığı Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, U 17 Futbol Takımı ile önemli bir başarıya imza atmanın yanı sıra bir yandan da diğer yaş gruplarında çalışmalarını aralıksız sürdürerek şampiyonalardan kupalarla dönmeyi hedefliyor. Eskişehir'in köklü kulüplerine karşı 3 yıllık bir oluşum ve tecrübeyle mücadelesini sürdüren Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki takımlar ayrıca bu yılki tüm yaş gruplarında da finale kalarak gelecek yıllarda kazanılacak kupalar ve şampiyonluklar için de ışık saçtı. - ESKİŞEHİR

