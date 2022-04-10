ŞAMPİYON TAKIMIN FUTBOLCUSUNDAN TARAFTAR ÖNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu! Bitime 6 hafta kala düştüler

BÖLGESEL Amatör Lig şampiyonu olan Bartınspor'un futbolcusu Hasan Cankurt, kız arkadaşına maç öncesinde taraftarın önünde evlilik teklifinde bulundu. Genç kız, evlilik teklifini kabul etti.

Bölgesel Amatör Ligin son haftasında şampiyonluğunu garantileyen Bartınspor, son maçını kendi evinde Taşköprüspor takımıyla oynadı. Sezonun son maçında Bartın Atatürk Stadyumu'nda karşılaşma öncesi şampiyonluk kutlaması yapıldı. Bartınsporlu oyuncu Hasan Cankurt'un kız arkadaşı Tuğçe Örsdemir de protokol tribününde maçı izlemek için geldi. Bartınsporlu futbolcular, takım arkadaşları Hasan Cankurt' için hazırlanan 'Benimle evlenir misin Tuğçe' yazılı pankartla sahaya çıktı. Tuğçe Örsdemir'de sahaya inerek, taraftarların önünde Hasan Cankurt'un evlilik teklifini kabul etti.

Taraftarlar Hasan Cankurt ve Tuğçe Örsdemir'i uzun süre alkışlayarak, mutluluklarına ortak oldu. (DHA)