Son Dakika Haberleri: Şampiyon Taşköprüspor Kupasını Vali Karadeniz'in Elinden Aldı

Şampiyon Taşköprüspor Kupasını Vali Karadeniz'in Elinden Aldı

1 saat önce

Taşköprüspor evinde konuk ettiği Tosyaspor'u yenerek Kastamonu 1. Amatör Küme Şampiyonu oldu.

Şampiyon Taşköprüspor Kupasını Vali Karadeniz'in Elinden Aldı, System.String[]
Taşköprüspor evinde konuk ettiği Tosyaspor'u yenerek Kastamonu 1. Amatör Küme Şampiyonu oldu.

Kastamonu 1. Amatör Küme'de mücadele eden Taşköprüspor evinde ağırladığı Tosyapsor'u 6-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ile maçı izledi.

Karadeniz ve beraberindekiler maçın ardından şampiyonluk kupasını futbolculara verdi.

Taraftar da tribünde davul zurna ekibiyle birlikte oynayarak şampiyonluğu kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:17 Kaynak: AA

Karadeniz, Kastamonu, Güncel
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