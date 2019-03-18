Şampiyon Taşköprüspor Kupasını Vali Karadeniz'in Elinden Aldı
1 saat önce
Taşköprüspor evinde konuk ettiği Tosyaspor'u yenerek Kastamonu 1. Amatör Küme Şampiyonu oldu.
Taşköprüspor evinde konuk ettiği Tosyaspor'u yenerek Kastamonu
1. Amatör Küme Şampiyonu oldu.
Kastamonu 1. Amatör Küme'de mücadele eden Taşköprüspor evinde ağırladığı Tosyapsor'u 6-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
Vali Yaşar Karadeniz
, AK Parti
Kastamonu Milletvekili Metin Çelik
, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan
, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ile maçı izledi.
Karadeniz ve beraberindekiler maçın ardından şampiyonluk kupasını futbolculara verdi.
Taraftar da tribünde davul zurna ekibiyle birlikte oynayarak şampiyonluğu kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:17 Kaynak: AA
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