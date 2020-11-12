Şampiyon taylardan rekor gelir elde edildi - Son Dakika

Şampiyon taylardan rekor gelir elde edildi

12.11.2020 11:16
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TARIM İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), bu yıl gerçekleştirdiği 6 yarış tayı mezadında 242 at satarak, rekor gelir elde etti.

TARIM İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), bu yıl gerçekleştirdiği 6 yarış tayı mezadında 242 at satarak, rekor gelir elde etti. TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, "Bu sene 242 tane yarış tayı satışı gerçekleştirdik ve toplamda 33 milyon liralık bir ciro yaptık. Geçmiş yıla göre yüzde 40'lık daha fazla kazanç elde ederek, rekor kırdık" dedi.

Dünyadaki önemli safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı merkezlerinden olan TİGEM'in yetiştiricilik faaliyetleri; Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu işletmelerinde 49 ana, 12 baba kan hattı ile gerçekleştiriliyor. TİGEM'de safkan Arap atı yetiştiriciliği toplam 33 baş aygır, 395 baş kısrak ile toplamda 1269 baş at varlığı ile yapılıyor. Yıllık ortalama 350 baş yavru elde edilirken ve her yıl ortalama 240 baş tayın yetiştiricilere satışı gerçekleştiriliyor. Yıl için toplam 6 satış gerçekleştiren TİGEM, Koşu Tayı satışlarını Karacabey Tarım İşletmesi'nde, Elit Tay satışlarını İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda açık ihale usulü ile yapıyor. Bu yıl gerçekleştiren 6 yarış tayı mezatında 242 at satılarak rekor gelir elde edildi.

'SAFKAN ARAP ATÇILIĞINDA DÜNYADA BİRİNCİYİZ'TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, bu yıl yapılan at satışlarıyla ilgili DHA'ya bilgi verdi. Işıkgece, TİGEM için atçılığın çok önemli olduğunu ve 700 yıllık bir geçmişe dayandığını söyledi. Safkan Arap atçılığı konusundaki Türkiye'deki birikim ve çalışmaların dünya içinde çok önemli olduğunu söyleyen Işıkgece, "Safkan Arap atçılığında, yüzde 33'le dünyada birinci durumdayız. Gen kaynaklarını korumak gibi bir görevimiz var. Safkan Arap atçılığı, 700 yıldır elimizde bulundurduğumuz ırk karakterleri ve genetik zenginliğimizle gelecek kuşaklara ileteceğimiz bir hazine" dedi.'BU SENE YÜZDE 40'LIK DAHA FAZLA KAZANÇ ELDE ETTİK'TİGEM'in bin 300 civarında safkan Arap atı olduğunu hatırlatan Işıkgece, her sene ortalama 240 yarış tayını sahalarla buluşturduklarını vurguladı. Yarış tayı mezatlarının 3'ünün Karacabey'de, diğer 3'ünün ise Veliefendi Hipodromu'nda yapıldığına değinen Işıkgece, "Bu sene çok başarılı satışlar elde ettik. Bu sene toplamda 242 tane yarış tayı satışı gerçekleştirdik ve toplamda 33 milyonluk bir ciro yaptık. Geçmiş yıla göre yüzde 40'lık daha fazla kazanç elde ederek, rekor kırdık. Her sene bu mezatlara olan ilgi daha da artıyor. Elit satışlarda 2 tane tayımızı 800'er bin liraya sattık. Bir satışımızda 650 bin liraya gerçekleşti. Bu şampiyon taylardan bir tanesi Tekinci, diğeri Özakın ve 650 bin TL'ye giden atımızda Mostar Köprüsü. Bu atlar anne ve babalarına bakıldığı zaman oldukça kıymetli atlarımız" diye konuştu.'ŞAMPİYON ATLARIN SPERMALARINI DA İHRAÇ ETMEYE BAŞLADIK'Satışını yaptıkları atların ilerleyen yıllarda, yarışamayacak hale geldiklerinde geri aldıklarını ve spermalarından yararlandıklarını anlatan Işıkgece, bu sene yurt dışına sperma ihracatı da yaptıklarını söyledi. Işıkgece, "Biz aynı zamanda çok önemli bir sperma satıcısıyız. Biz spermayı iki tane ülkeye ağırlıklı olarak satıyoruz. Bizim marka olmuş Turbo, Ayabakan, Tamerinoğlu isminde çok kıymetli atlarımız var. Bu atların spermalarını yurt dışına da ihraç etmeye başladık. Şimdiye kadar Katar ve Fas'a 70'er dozluk bir ihracat gerçekleştirdik. Üretimine devam edip talepleri karşılamak için çalışmalara devam ediyoruz" dedi.'TÜRKLERİN ORİJİNAL ATI AHAL TEKE'Yİ DE ÜRETECEĞİZ'

TİGEM Genel Müdürü Işıkgece, Türklerin orijinal atı 'Ahal Teke'yi de Türkiye'de üretmek için çalışmalara başladıklarını kaydederek, "Son yıllarda Türkmenistan'da olan 'Ahal Teke' atlarıyla ilgili çok fazla talep alıyoruz. Bu atların Türkiye'de üretilmesiyle alakalı çalışmaları başlattık. Türkmenistan hükümetiyle yazışmalarımızı yapıyoruz. Türklerin orijinal atı 'Ahal Teke'yi getirip ülkemizde çoğaltmak ve gen kaynaklarını koruyup gelecek kuşaklara aktarmakla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Şampiyon taylardan rekor gelir elde edildi
Şampiyon taylardan rekor gelir elde edildi
Şampiyon taylardan rekor gelir elde edildi
Şampiyon taylardan rekor gelir elde edildi
Şampiyon taylardan rekor gelir elde edildi
Şampiyon taylardan rekor gelir elde edildi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Şampiyon, Tarım, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şampiyon taylardan rekor gelir elde edildi - Son Dakika


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