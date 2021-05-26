Şampiyon teknik adam Sergen Yalçın, tatile hızlı girdi! Başarılı hoca, Murat Dalkılıç ile kadın arkadaşlarının dansını keyifle izledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, tatile çok hızlı şekilde girdi. Beşiktaş'ta lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazanan başarılı hoca, yakın arkadaşlarıyla havuz başında stres attı. Kupa finalinin ardından, "Futbol konuşmak istemiyorum, tatil yapmak istiyorum" diyen Yalçın, bu sözlerini çok çabuk hayata geçirdi.

Yalçın'ın, dans eden arkadaşlarını izlerken bir hayli keyifli olduğu görüldü. 22 yaşındaki Ukraynalı modelle ilişkisi gündemi sallayan Sergen Yalçın'ın tatildeki bu görüntüleri de çok konuşuldu.