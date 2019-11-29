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Şampiyon tekvandocu, madalya sevincini Başkan Gültak'la paylaştı

7 saat önce

İşitme ve konuşma engelli tekvandocu Ayşegül Akkaya, Avrupa Tekvando Şampiyonasında kazandığı madalya sevincini Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ile paylaştı.

Şampiyon tekvandocu, madalya sevincini Başkan Gültak'la paylaştı, System.String[]

İşitme ve konuşma engelli tekvandocu Ayşegül Akkaya, Avrupa Tekvando Şampiyonasında kazandığı madalya sevincini Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ile paylaştı.


Antalya'da 10-12 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonasında 3'üncülük madalyası kazanan işitme ve konuşma engelli tekvando sporcusu Ayşegül Akkaya, Başkan Gültak'ı makamında ziyaret etti.


Elde ettiği başarıdan dolayı Akkaya'yı tebrik eden Başkan Gültak, şampiyon tekvandocuya bir spor ayakkabısı hediye etti. Akdeniz Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olacaklarını ve katkı sunacaklarını vurgulayan Gültak, Akkaya'ya bundan sonra katılacağı şampiyonalarda başarılar diledi.


Ayşegül Akkaya da işaret diliyle yaptığı açıklamada, 2012 yılında Dünya Tekvando Şampiyonluğunu kazandığını söyledi. Yakın bir gelecekte Yunanistan'da düzenlenecek olan Dünya Tekvando Şampiyonasına katılacağını belirten Akkaya, yeni hedefinin Dünya Tekvando Şampiyonluğunu yeniden kazanıp, uluslararası arenada Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek olduğunu ifade etti. - MERSİN

Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:32 Kaynak: İHA
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