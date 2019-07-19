Son Dakika Haberleri: Şampiyon tekvandocu Türkiye'yi temsil edecek
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Şampiyon tekvandocu Türkiye'yi temsil edecek

1 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, milli sporcu İbrahim Halil Çelik'i Özbekistan'da düzenlenecek tekvando turnuvası öncesi makamında kabul etti.

Şampiyon tekvandocu Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, milli sporcu İbrahim Halil Çelik'i Özbekistan'da düzenlenecek tekvando turnuvası öncesi makamında kabul etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tekvando takımında başladığı spor hayatına her yıl bir yeni başarı ekleyerek yoluna devam eden İbrahim Halil Çelik, milli takım sporcusu olarak katılacağı Özbekistan'da düzenlenecek tekvando turnuvası öncesi Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

Babası Abbas Çelik ve Antrenörü Mustafa Kaçmaz ile Vali Erin'i ziyaret eden genç sporcu, başarısını tüm Şanlıurfalılara hediye ettiğini belirterek, Özbekistan'da düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti. Genç sporcuyu başarılarından dolayı tebrik eden Vali Erin, "Başarılarıyla göğsümüzü kabartan sporcu gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimizin sporla tanışması, sportif faaliyetlere katılması ve büyük başarılar elde etmesi için destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde tekvandoya başlayan İbrahim Halil Çelik, 25-30 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonasında 49 kiloda Türkiye ikincisi olmuştu. - ŞANLIURFA
İbrahim Halil, Özbekistan, Şanlıurfa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:33 Kaynak: İHA
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