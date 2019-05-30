Son Dakika Haberleri: Şampiyon Türkgücü Ataspor Münih'ten iftar yemeği
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Şampiyon Türkgücü Ataspor Münih'ten iftar yemeği

1 saat önce

MÜNİH Başkonsolosluğu adına katılan Muavin Konsolos Gökay Özütürk konuşmasında şampiyonu kutlarken, "Bu güçlü ve inançlı ekibin tüm engelleri Bavyera bölgesel liginde de aşarak yine şampiyon olacağına inanıyorum" dedi.

Şampiyon Türkgücü Ataspor Münih'ten iftar yemeği, System.String[]
MÜNİH Başkonsolosluğu adına katılan Muavin Konsolos Gökay Özütürk konuşmasında şampiyonu kutlarken, "Bu güçlü ve inançlı ekibin tüm engelleri Bavyera bölgesel liginde de aşarak yine şampiyon olacağına inanıyorum" dedi. Yöneticilerden Taşkın Akkaya ise, yeni ligde başarılı olmak için planlı ve bilinçli çalışma yaptıklarını ve yeni transferlerle şampiyonluk hedeflediklerini belirtirken, seyircilerin desteklerine de ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

SÜPRİZ OLMADI

Bavyera Futbol Federasyonu Temsilcisi Robert Schraudner ise, "Türkgücü Ataspor'un şampiyonluğu süpriz olmadı zira ekip oldukça güçlü ve şampiyonluğa inanmış bir ekipti. Herkesi kutlarken yeni ligde de şampiyon olacağına inanıyorum" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:48 
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