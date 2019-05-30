Şampiyon Türkgücü Ataspor Münih'ten iftar yemeği
1 saat önce
MÜNİH Başkonsolosluğu adına katılan Muavin Konsolos Gökay Özütürk konuşmasında şampiyonu kutlarken, "Bu güçlü ve inançlı ekibin tüm engelleri Bavyera bölgesel liginde de aşarak yine şampiyon olacağına inanıyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:48
MÜNİH Başkonsolosluğu adına katılan Muavin Konsolos Gökay Özütürk konuşmasında şampiyonu kutlarken, "Bu güçlü ve inançlı ekibin tüm engelleri Bavyera
bölgesel liginde de aşarak yine şampiyon olacağına inanıyorum" dedi. Yöneticilerden Taşkın Akkaya ise, yeni ligde başarılı olmak için planlı ve bilinçli çalışma yaptıklarını ve yeni transferlerle şampiyonluk hedeflediklerini belirtirken, seyircilerin desteklerine de ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
SÜPRİZ OLMADI
Bavyera Futbol Federasyonu
Temsilcisi Robert Schraudner ise, "Türkgücü Ataspor'un şampiyonluğu süpriz olmadı zira ekip oldukça güçlü ve şampiyonluğa inanmış bir ekipti. Herkesi kutlarken yeni ligde de şampiyon olacağına inanıyorum" dedi.
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