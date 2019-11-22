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Şampiyon Türkiye yayınında belli oluyor

6 saat önce

Büyük Final öncesi 23 Kasım akşamı saat 21: 00'da ünlü isimler BiP ile PGC BÜYÜK FİNALE DOĞRU programında takımların performansını yorumlayacak.

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Büyük Final öncesi 23 Kasım akşamı saat 21: 00'da ünlü isimler BiP ile PGC BÜYÜK FİNALE DOĞRU programında takımların performansını yorumlayacak. Geçmişte futbolda Dünya Kupası gibi önemli organizasyonların atmosferine dahil olan Erman Yaşar, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) ile Espor bağına ve PGC 2019'un ambiyansına yönelik sohbetin konuğu olacak.


BiP ile PGC BÜYÜK FİNALE DOĞRU programından sonra Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan (23-24 Kasım) gece saatler 04: 00'ü gösterdiğinde PGC Büyük Final heyecanı tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de saracak. Ayrıca BiP uygulaması içinde oyuncuların erişimine açılacak PUBG grubu ile oyuncular, PGC heyecanına soru cevap yarışmaları ve sürpriz ödüller ile dahil olacak.


Arka arkaya heyecanla oynanacak maçlar, kozlarını paylaşacak takımlar ve dur durak bilmeyen aksiyon Pazarı Pazartesi'ye bağlayan gece (24-25 Kasım) de devam edecek. Büyük Finalin ikinci gününde dünyanın en iyi 16 PUBG takımı son kartlarını masaya açarak en iyi takım olmak ve 3.000.000 dolarlık ödül havuzundan büyük payı almak için mücadele edecek.

Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:53 
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