Şampiyon yarış atı Kelebek'e pastalı doğum günü - Son Dakika

Şampiyon yarış atı Kelebek'e pastalı doğum günü

13.03.2021 08:32

Şampiyon yarış atı Kelebek'e pastalı doğum günüKARS'ın Selim ilçesinin Iğdır Köyü'nde 7 yaşından bu yana at yetiştiriciliği ve binicilik yapan Dursun Koç (76), yarışların şampiyonu 'Kelebek' isimli atının 3'üncü yaş gününü kutladı.

Şampiyon yarış atı Kelebek'e pastalı doğum günü

KARS'ın Selim ilçesinin Iğdır Köyü'nde 7 yaşından bu yana at yetiştiriciliği ve binicilik yapan Dursun Koç (76), yarışların şampiyonu 'Kelebek' isimli atının 3'üncü yaş gününü kutladı. Koç ailesinin hep birlikte 'İyi ki doğdun Kelebek' diye alkışlamasının ardından Nihat Koç doğum günü pastasını keserek ata yedirdi.

Kars'ın tanınmış yetiştiricilerinden Dursun Koç, çocukluğundan beri yarış atı yetiştirirken, bir taraftan da binicilik yapıyor. Katıldığı bir çok yarışta birinci olan Koç, yaşlandıktan sonra at biniciliğini bırakarak önce oğlu Nihat Koç'a ardından da torunları Şahismail ve Servet Koç'a binicilik eğitmenliği yapmaya başladı. Dursun Koç, "Ben yarışlara kazanacak at çıkarıyorum. Kazanacağından umudum olmayan atı yarışa sokmam. Yarışa da at soktum mu o at mutlaka birinci olur. Çünkü ben attan ve binicilikten iyi anlıyorum. Oğlumu da böyle yetiştirdim torunlarımı da aynı şekilde eğitiyorum. Atalarımız demiş ki 'Atın bir ayağı da binicidir'. Bu söz unutulmamaları. Gerçekten de binicilik çok önemli. Atın kafa yapısı, yaşı, cinsi, yürüyüşü bile çok çok önemli. Onun için ben işimi biliyorum. Benim at sevdam 69 yıldır var. Nerede bir yarış duysam soluğu orada alırım. Selim ilçesinin çukur köylerinde ki cirit müsabakalarını bile gider izlerim. Benim ahırımda at olmasa o ahıra girmem ve efkarımdan evimde bile moralim bozuk olur. Onun için atsız durmadım ve ahırım hiç atsız kalmadı" diye konuştu.

Dursun Koç, İngiliz atı olan 'Kelebek' ismini verdiği atının 3'üncü yaş gününü kutladıklarını söyleyerek, " Türkiye'de bir atın doğum gününü kutlayan ilk kişi benimdir. Ben ilkleri de seviyorum. Ata sporuna çok değer verdiğim, atları çok sevdiğim için doğum gününü bile önemsiyorum. Nefes aldığım sürece at sevdası bende devam edecek" dedi.

Şampiyon yarış atı Kelebek'e pastalı doğum günü
Şampiyon yarış atı Kelebek'e pastalı doğum günü
Şampiyon yarış atı Kelebek'e pastalı doğum günü
Şampiyon yarış atı Kelebek'e pastalı doğum günü
Şampiyon yarış atı Kelebek'e pastalı doğum günü
Şampiyon yarış atı Kelebek'e pastalı doğum günü

Dursun Koç, Doğum, Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şampiyon yarış atı Kelebek'e pastalı doğum günü - Son Dakika


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