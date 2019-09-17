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Şampiyon yarış atlarının yaylası: Ereğli

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesindeki at haraları yaz dönemlerinde İngiliz ve Arap taylarına ev sahipliği yapıyor.

Şampiyon yarış atlarının yaylası: Ereğli, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesindeki at haraları yaz dönemlerinde İngiliz ve Arap taylarına ev sahipliği yapıyor.

Yarış atlarının beslenme ve bakımının yapıldığı 30'a yakın çiftliğin bulunduğu Ereğli ilçesinde, atlar için pansiyon hizmeti veriliyor.

Yaz aylarında atların konakladığı ilçenin tercih nedeni ise rakım ve iklim şartlarının çok uygun olması.

Ereğli'de yetişen tayların, son yıllarda gerçekleştirilen bazı yarışları kazanması da ilçenin adının, at ve yarışseverler tarafından bilinmesini sağladı.

At çiftliği sahibi Mustafa Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya şehir merkezine 150 kilometre uzaklıktaki Ereğli'nin, hipodromların bulunduğu Adana ve Şanlıurfa'ya yakın olmasının da bir avantaj olduğunu belirterek, 16 yıl önce 4 atın bakımıyla başladığı mesleğini 40 at ile sürdürdüğünü söyledi.

Yarış ömrünü tamamlayan damızlık yarış atlarından üretim yapan Özsarı, bu yıl 7 tayı koşulara hazırladığını dile getirerek, yetiştirdiği birçok atın ülke genelindeki koşularda başarılı olmasından gurur duyduğunu anlattı.

Mustafa Özsarı, ilçede yetişen tayların bugüne kadar bir çok yarışta başarı elde ettiğinin yarışseverler tarafından bilindiğini belirterek, " Gazi Koşusu'nu kazanan 'Hep Beraber', 'Yavuz Star', 'Popular Demand' gibi atların Ereğli'de yetişen taylar olduğunu biliyoruz. Bunun dışında bakımını yaptığımız atlar arasında da başarılar elde edenler var." ifadelerini kullandı.

Özsarı, çiftlikte dünyaya gelen taylara özenle bakıldığına vurgu yaptı.

Başta İngiliz atları olmak üzere Arap atlarını da yetiştirerek yarışlara hazırladıklarının altını çizen Özsarı, şöyle devam etti:

"Burada yarış atları besliyoruz. Atlara pansiyonculuk hizmeti sunuyoruz. Besliyoruz, yetiştirip satıyoruz. Yarış hayatı bitmiş atları, damızlık olarak kullanıyoruz. Burada atlardan üretim yapıp yeni taylar yetiştiriyoruz ve onları koşturuyoruz. Adana ve Şanlıurfa'ya yakınlığıyla beraber, rakımın atlar için uygun olması burayı tercih ettiriyor. Burası Adana ve Şanlıurfa'ya göre yayla konumunda. Bu nedenle muhakkak atların yaz aylarında burada olması gerekiyor. Ereğli, coğrafi olarak atlar için çok uygun bir yer. Atlar çayırı çok severler, çayırda koşmak isterler. Buralarda da çok güzel çayırlarımız var. Bu nedenle tercih ediliyoruz."

Atların günlük bakımlarını titizlikle yaptıklarını anlatan Özsarı, yonca, yulaf ve protein değeri yüksek besinleri tercih ettiklerini söyledi.

Ereğli, Adana, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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