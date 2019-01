Şampiyon Yerli Mısır Tohumları Üreticilerin Yüzünü Güldürüyor

MAY Tohum, portföyündeki mısır çeşitleri ile üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.MAY Tohum'un Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği danelik hibrit mısır çeşitleri, dayanıklılığı ve verimlilikleri ile 2018 sezonunda da üreticilerin yüzünü güldürdü. Üreticilerin gözdesi olan Capuzi ve 72MAY80 çeşitleri ile üreticilerine yüksek kazanç sağladı. Hibrit mısır çeşit ıslah faaliyetlerini gerçekleştirirken, her zaman çiftçi ihtiyaçlarını gözetip, bu ihtiyaçlara yönelik özel çözümler sunan firma, tüm bölgelerde her ekim dönemi için üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak portföyü çiftçisine sunuyor. FAO 500 grubundan FAO 700 + grubuna kadar yüksek verimli hem danelik hem de silajlık mısır çeşitlerinin yer aldığı portföyüne 2019 sezonunda 3 yeni çeşit daha eklendi. FAO 500 grubunda Bodega, FAO 650 grubunda M14G44, FAO 700 grubunda 77MAY35 çeşitlerini, 2019 sezonunda üreticilere sunacak. İhracat rakamları yüzde 49 arttı"Danelik ve silajlık mısır çeşitlerinin 2018 yılı satış rakamları ve pazar payı ile ilgili detaylı bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler, "Yerinde ıslah stratejisi ile geliştirdiğimiz mısır çeşitlerimiz ile pazar payımızı ve ciromuzu her geçen yıl hem Türkiye 'de hem de yurt dışında arttırıyoruz. 2018 yılında Türkiye'de daralan mısır ekim alanlarına rağmen yurt içinde satış miktarımız yüzde 62, ciromuz yüzde 81 oranında arttı. 2018 yılı yurt dışı ihracat ciro rakamlarımız ise yüzde 49 oranında artış gösterdi" dedi."Ar-Ge gücüyle dünyaya tohum ve lisans satıyor"Ar-Ge çalışmalarına değinen Çiftçiler, "Her geçen yıl artan Ar-Ge gücümüzle, mısır ürün portföyümüzü her geçen yıl daha da zenginleştiriyoruz. Yoğun Ar-Ge çalışmalarımız sonucu her yıl ortalama 5 yeni çeşidi portföyümüze dahil ediyoruz. 2019 sezonunda mısır portföyümüze 3 yeni çeşit daha ekledik. BODEGA, M14G44 ve 77MAY35 çeşitlerimiz, önceki yıllarda yapılan deneme çalışmalarında gösterdikleri yüksek verim ve hastalık dayanımı performansları sonucu, bu sezon üreticilerimize sunacağız. Tescili gerçekleşen yeni çeşitlerimizin yanı sıra, Türkiye'nin dört bir yanında deneme ekimleri devam eden, danelik mısır grubunda 2, silajlık mısır grubunda ise 4 yeni aday çeşidimiz daha bulunuyor. Türkiye'nin yerli en büyük tohum üreticilerinden olarak, 1999 yılında başladığımız mısır Ar-Ge çalışmalarımız sonucu ıslahını gerçekleştirip tescil ettiğimiz çeşitlerimizin her geçen yıl daha çok üreticinin beğenisini kazandığını görmekten gurur duyuyoruz. 40'ın üzerinde ülkeye Türkiye'de ıslah edip geliştirdiğimiz tohum çeşitlerini ve lisansını ihraç ediyoruz. Yurt dışına gerçekleştirdiğimiz tohum ihracatının yanı sıra Ar-Ge faaliyetlerimizin odağına aldığımız hibrit mısır, hibrit ayçiçeği, pamuk ve fasulye türlerinde, dünya ölçeğinde rekabetçi çeşitler geliştiriyoruz. Şu anda uluslararası piyasada tescili onaylanmış 200'ün üzerinde çeşidimiz bulunmaktadır" diye konuştu. - BURSA