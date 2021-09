Şampiyon yüzücü İlkim, Bayraklı'nın gururu oldu

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Türkcell Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbest stilde Türkiye birincisi olan Bayraklılı sporcu İlkim Karaali, gurur kaynağı oldu. Genç sporcu, aynı zamanda 100 metre serbest stilde Türkiye 5'inciliği, 50 metre kurbağalama stilde Türkiye 3'üncülüğü ve 100 metre kurbağalama stilde de Türkiye 7'nciliği derecelerini elde etti. Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde sportif faaliyetlerine devam eden İlkim Karaali ailesiyle birlikte Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın konuğu oldu.

Başkan Sandal, Bayraklı'yı gururlandıran İlkim'i başarısından dolayı kutlayıp makamında ağırladı.

Sandal, "İlkim bizleri onurlandırdı, bütün Bayraklı'yı onurlandırdı. Biz de Bayraklı Belediyesi olarak sizleri ve çocuklarımızı kutluyoruz. İnşallah başarıları daim olur. Biz de her zaman onlarla gurur duyarız" diyerek görüşlerini ifade etti.İlkim'e sportif faaliyetleri konusunda her türlü desteği vereceklerini ifade eden Sandal, "Belediyemiz sadece altyapı ya da çevre,sağlık ve temizlik gibi alanlarda değil, her alanda onlarca projeye imza atıyor. 'Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı' hedefimiz doğrultusunda tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Tam da bu çalışmalarımızı yürüttüğümüz esnada Bayraklı'nın kendi çocuğu olan İlkim'in başarısı bizleri daha da mutlu etti. Kurumumuzun bütün olanakları İlkim'e açıktır" diye konuştu.