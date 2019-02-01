Son Dakika Haberleri: Şampiyon Yüzücülerden Eskici'ye Ziyaret

Şampiyon Yüzücülerden Eskici'ye Ziyaret

1 saat önce

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren şampiyon yüzücüler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.

Şampiyon Yüzücülerden Eskici'ye Ziyaret, System.String[]
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren şampiyon yüzücüler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.

TOHM'da çalışmalarını sürdüren 7 milli yüzücü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başarılı yüzücüler ile tek tek ilgilenen Eskici, "Bizim ülkemize ve milletimize bir sevdamız var. Olimpiyatlarda en iyi dereceyi almak ve olimpiyatlara yüzücü yetiştirmek için gayret ediyoruz. Ben inanıyorum ki, 2024'e içimizden çok değerli kardeşlerim ülkemizi temsil edecekler. Bundan dolayı sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Emeklerinize sağlık" ifadelerini kullandı.

Eskici ayrıca, genç yüzücülere çeşitli hediyeler verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

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