Şampiyon Yüzücülerden Eskici'ye Ziyaret
1 saat önce
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren şampiyon yüzücüler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.
Türkiye
Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren şampiyon yüzücüler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.
TOHM'da çalışmalarını sürdüren 7 milli yüzücü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başarılı yüzücüler ile tek tek ilgilenen Eskici, "Bizim ülkemize ve milletimize bir sevdamız var. Olimpiyatlarda en iyi dereceyi almak ve olimpiyatlara yüzücü yetiştirmek için gayret ediyoruz. Ben inanıyorum ki, 2024'e içimizden çok değerli kardeşlerim ülkemizi temsil edecekler. Bundan dolayı sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Emeklerinize sağlık" ifadelerini kullandı.
Eskici ayrıca, genç yüzücülere çeşitli hediyeler verdi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA
ABD, Türkiye'nin Venezuella'yla Olan Altın Ticaretini İncelemeye Aldı
Türkiye'nin Efsane İsmi Barış Manço, 20. Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt
2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu