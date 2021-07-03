ŞAMPİYON YÜZÜCÜLERİN SESİ DUYULDU - Son Dakika

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA- OLİMPİK yüzme atlama branşında Türkiye adına madalyalar kazanan her yaştan çocuklardan oluşan yüzücüler, pandemi nedeniyle havuzda antrenmanlarına devam edemeyince hocalarının Kartal Sahili'nde kurduğu tramplen yardımıyla çalışmalarına devam ederek olimpiyatlara hazırlanıyordu. Sporcuların çalışma yaptığı alan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenerek spor kompleksine çevrildi. Sporcular daha güvenilir ve uygun şartlarda müsilaj engeline rağmen Marmara Denizi'nde antrenmanlarına başladı.

Yüzme Atlama Milli Takım Antrenörü ve Elit Spor Jimnastik Kulübü Kurucusu Orhan Uygun; geçtiğimiz yıl, koronavirüs nedeniyle Türkiye şampiyonu öğrencileriyle havuzda antrenman yapamayınca Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı'nın yardımıyla Kartal Sahili'nde 3 metre yüksekliğinde tramplen kurmuştu. Orhan Uygun, Türkiye adına madalyalar kazanan milli sporcu çocukların antrenman yaptıkları iskelenin iyileştirilmesi için yetkilerden yardım istemişti. Onun bu isteğine kulak veren Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sahildeki alanda inşaat çalışmaları başlattı. İskelenin üzeri betonla kaplanarak çocuklar için daha güvenilir bir alan oluşturuldu. Sporcular, denizde müsilajın yoğun olduğu saatlerde karada, müsilajın kaybolduğu akşam saatlerinde ise denizde antrenman yapmaya başladı. İki milli sporcunun kısa zaman sonra Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak olan Bulgaristan Cup yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceği öğrenildi. Öte yandan iskeledeki inşaat çalışmaları ve yeni çalışma alanlarında antrenman yapan sporcular havadan da görüntülendi.

"TÜM KURUMLARIMIZ SESİMİZİ DUYDU"

Yüzme Atlama Milli Takım Antrenörü Orhan Uygun, "Demirören Haber Ajansı'na çok çok teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene, taşların üzerine tramplen kurmuştuk. ve bu haberin sayesinde Gençlik ve Spor Bakanımız, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, tüm kurumlarımız sesimizi duydu. Sağ olsunlar, burası ne güzel oldu şimdi. Çocukların tramplenlerini kurduk ve hazırlanıyorlar. Önümüzdeki hafta 12 Temmuzda Bulgaristan'da atlama yarışması var. Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Orada da şampiyonluk bekliyorum çocuklardan" dedi.

"AKŞAM SAATLERİNDE MÜSİLAJ ÇEKİLDİĞİ İÇİN ANTRENMAN YAPABİLİYORUZ"

Milli Sporcu Çınar Uygun ise, "Geçen sene Bulgaristan yarışmasını kazanmıştık. Ama pandemi nedeniyle yarışmaya gidemedik iptal oldu. Antrenmanlarımızı yapamadık. Bu sene müsilaj nedeniyle yine antrenmanları geciktirdik. Spor Bakanlığı'nın destekleriyle antrenmanlarımızı yapabiliyoruz. Akşam saatlerinde müsilaj çekildiği için antrenman yapabiliyoruz" diye konuştu.