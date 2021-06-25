Şampiyon Ziraat Bankkart altyapısını güçlendiriyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, genç yetenekleri Ankara'da bir araya getirdi.

Kulübün açıklamasına göre altyapıya, Türk gençlerine yatırım yapan başkent ekibi, Türkiye'nin dört bir yanında taramalar gerçekleştirerek altyapısını güçlendiriyor.

Altyapı antrenörleri tarafından yapılan taramalar sonucunda Adana, Denizli, Tekirdağ, Osmaniye, Isparta, Kayseri, Kocaeli illerinden gelen 15 genç oyuncu, gelişim kampına davet edildi.

Oyunculara ölçüm ve vücut kompozisyonu, aerobik dayanıklılık, esneklik, mobility, anaerobik güç, çeviklik ve reaksiyon testleri yapıldı.

Yetenek taramasına katılan antrenör ve oyunculara kulüp başkan yardımcısı Dr. İlker Met ve yönetim kurulu üyesi Levent Marmaralı, katılım teşekkür belgesi takdim etti.