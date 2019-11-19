Son Dakika Haberleri: Şampiyon Zorti Beyler Takımı oldu
Son Dakika Spor Şampiyon Zorti Beyler Takımı oldu - Son Dakika Spor

Şampiyon Zorti Beyler Takımı oldu

6 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen geleneksel voleybol turnuvasında Zorti Beyler takımı birinci oldu.

Şampiyon Zorti Beyler Takımı oldu, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen geleneksel voleybol turnuvasında Zorti Beyler takımı birinci oldu.


Sincik Belediyesi sponsorluğunda ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen 2019 Sincik Voleybol Turnuvasına toplam 12 takım katıldı. 120 sporcudan oluşan takımların müsabakaları 1 Kasım tarihinde başladı.Grup elemeleri ile başlanan turnuvada grubunu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar üst tura yükselme başarısı göstererek üst turda 4 takım yarı finale kaldı.


Final maçları sonucunda Eğitim Bir- Sen takımını 3-0 yenen Zorti Beyler turnuvayı 1. sırada tamamladı. Turnuvada Eğitim Bir- Sen 2. ve Yeşiltepe Spor 3. oldu. Zorti Beyler Takımının madalyalarını ve kupasını Sincik Kaymakamı Faruk Doğru takdim etti. Turnuvayı 2. Sırada tamamlayan Eğitim Bir- Sen' in oyuncularına madalyalarını ve kupasını Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut takdim etti.


Turnuvayla alakalı açıklamalarda bulunan Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, "Sincik ilçesinde güzel bir spor organizasyonu gerçekleşmiş oldu. Turnuvada birbirinden güzel maçlar sergilendi. Katılımın çok olması Sincik ilçesinin voleybol sporuna olan ilgisini göstermektedir. Bu durum bizi memnun etmiştir. Bundan sonra da ilçede gerçekleştirilecek voleybol turnuvalarını hem organize etmeye hem de desteklemeye devam edeceğiz. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılım gösteren tüm oyunculara şükranlarımı sunarım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ümit Milli Takımımız, Andorra'ya 2-0 yenildi!
Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı! İbrahim Altınsay sürprizi Berke Özer ameliyat edildi Mehmetçik'e destek verdiği için kadro dışı bırakılan Cenk, Başakşehir idmanında

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 22:45:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyon Zorti Beyler Takımı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]