Şampiyona coşkulu karşılama

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa Futbol Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve yönetim kurulu üyeleri tarafından coşkuyla karşılandı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve 33. hafta maçında deplasmanda Uşakspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa Futbol Kulübü, dün akşam saatlerinde Manisa'ya ulaştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve yönetim kurulu üyeleri şampiyon takımı coşkuyla karşıladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı, Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı, Sportif Direktör Taner Savut, Teknik Direktör Serkan Özbalta, teknik heyet, futbolcular ve personeli kutlayarak şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cengiz Ergün: "Rabbime çok şükür, emeklerimizi boşa çıkarmadı"

TFF 1. Lig'e yükselen takıma başarılar dileyen Başkan Ergün, "Rabbime çok şükür, emeklerimizi boşa çıkarmadı. Amatörden aldığımız, Süper Amatör, BAL Ligi, 3. Lig, 2. Lig ve şimdi de 1. Lig arka arkaya geldi. İki senedir ucundan döndüğümüz, geçen sene de finalde kaybettiğimiz gecikmeli de olsa bu sene bize bu güzelliği yaşatan başkan, yöneticiler, geçmişte görev alan bütün arkadaşlar, teknik kadrolar, hocalar, sportif direktörler hepsine teşekkür ediyorum. Bu sene ayağımızı sağlam bastık, sağlam yürüdük. Hem teknik kadronun hem de futbolcuların yanında yer aldık. Tertemiz, şeffaf, hesap verebilir bir kulüp olarak Manisa FK artık önünü açtı, seneye TFF 1. Lig'de. Bu şampiyonlukta emeği olan herkesi kutluyorum" dedi. - MANİSA