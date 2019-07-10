Şampiyona hazırlıkları Şehzadeler'de masaya yatırıldı
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Muaythai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Muaythai Federasyon yetkililerini ağırlayarak, İzmir'de gerçekleştirilecek geleneksel Bahattin Yıldız İllerarası Muaythai Şampiyonası için istişarelerde bulundu.
Muaythai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Muaythai Federasyon yetkililerini ağırlayarak, İzmir'de gerçekleştirilecek geleneksel Bahattin Yıldız İllerarası Muaythai Şampiyonası için istişarelerde bulundu. Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:15 Kaynak: İHA
2-4 Ağustos 2019 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilecek geleneksel Bahattin Yıldız İllerarası Muaythai Şampiyonası için hazırlıklar başladı. Aynı zamanda Muaythai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Muaythai Federasyon yetkilileri Federasyon Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu, Ege Bölge Koordinatörü Ediz Barış, İzmir İl Temsilcisi Murat Yılmaz ve şampiyonanın anasponsoru İMHAD Başkanı Burhanettin Kansızoğlu'nu ağırlayarak, şampiyona hakkında istişarelerde bulundu. - MANİSA
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