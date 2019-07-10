Son Dakika Haberleri: Şampiyona hazırlıkları Şehzadeler'de masaya yatırıldı
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Şampiyona hazırlıkları Şehzadeler'de masaya yatırıldı

2 saat önce

Muaythai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Muaythai Federasyon yetkililerini ağırlayarak, İzmir'de gerçekleştirilecek geleneksel Bahattin Yıldız İllerarası Muaythai Şampiyonası için istişarelerde bulundu.

Şampiyona hazırlıkları Şehzadeler'de masaya yatırıldı, System.String[]
Bahattin Yıldız, Şehzadeler, İzmir, Ege, Spor
Muaythai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Muaythai Federasyon yetkililerini ağırlayarak, İzmir'de gerçekleştirilecek geleneksel Bahattin Yıldız İllerarası Muaythai Şampiyonası için istişarelerde bulundu.

2-4 Ağustos 2019 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilecek geleneksel Bahattin Yıldız İllerarası Muaythai Şampiyonası için hazırlıklar başladı. Aynı zamanda Muaythai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Muaythai Federasyon yetkilileri Federasyon Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu, Ege Bölge Koordinatörü Ediz Barış, İzmir İl Temsilcisi Murat Yılmaz ve şampiyonanın anasponsoru İMHAD Başkanı Burhanettin Kansızoğlu'nu ağırlayarak, şampiyona hakkında istişarelerde bulundu. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:15 Kaynak: İHA
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