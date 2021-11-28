ŞAMPİYONA İÇİN SAKARYA'YA GELEN SPORCULAR KAZADA YARALANDI - Son Dakika

WUSHU Türkiye Şampiyonası için Sivas'tan Sakarya'ya gelen sporcuları taşıyan minibüsün de aralarında bulunduğu 5 araç TEM Otoyolu Hendek geçişinde çarpıştı. Zincirleme kazada 5 sporcu hafif yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Hendek geçişinde meydana geldi. A.G. yönetimindeki 26 ADE 177 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Elif Fit Spor Kulübü sporcularını taşıyan H.K. (35) idaresindeki 35 DL 880 plakalı minibüse arkadan çarptı. Ardından kaza yapan araçlara İ.E. yönetimindeki 63 FL 058 plakalı TIR, M.K. yönetimindeki 37 AAE 034 plakalı TIR ve A.Ş.'nin kullandığı 34 LT 870 plakalı otomobil çarptı. Zincirleme kazada Wushu Türkiye Şampiyonası'na katılmak için Sivas'tan Sakarya'ya gelen minibüste bulunan sporcular M.D. (21), D.İ.A. (21), Z.K.(16), K.T. (10) ve Ş. A. (16) hafif yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralanan 5 sporcuyu ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.A. yapılın ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Wushu Türkiye Şampiyonası'nda şehrimizi temsil etmek üzere Sakarya'ya giden 16 sporcumuzdan oluşan ekibin şehir girişinde trafik kazası geçirdiğini üzülerek öğrendim. Ciddi bir yaralanma olmayıp, sadece 2 sporcumuz tedbir amaçlı müşahede altında tutulmaktadır. Geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.