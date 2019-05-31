Şampiyona nedeniyle, Ovacık yolunda ağır vasıtalar için kısıtlama
32 dakika önce
Tunceli Valiliği, Dünya Rafting Şampiyonası nedeniyle Munzur Çayı kıyısından gidilen Ovacık karayolu ile ilgili 6 ile 13 Haziran tarihleri arasında ağır vasıtalara kısıtlama getirildiğini bildirdi.
Tunceli Valiliği
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:02 Kaynak: İHA
, Dünya Rafting Şampiyonası nedeniyle Munzur Çayı
kıyısından gidilen Ovacık
karayolu ile ilgili 6 ile 13 Haziran tarihleri arasında ağır vasıtalara kısıtlama getirildiğini bildirdi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, kentte ilk kez Dünya Rafting Şampiyonası düzenleneceği belirtilerek, "Şampiyonanın huzur ve güven içerisinde geçmesinin temini ve şampiyona süresince Tunceli-Ovacık Karayolu üzerinde yaşanabilecek aksaklık ve kazaların önüne geçmek amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, 06 Haziran 2019 tarihinden 13 Haziran 2019 tarihine kadar sabah 05.00 ile gece 23.59 saatleri arasında Tunceli-Ovacık Karayolu Kamyon, Çekici, Tır gibi ağır vasıtalı araçlara iki yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Ağır vasıtalı araçların Tunceli-Ovacık Karayolunu yukarıda belirtilen tarih ve saatlerin dışında kullanmaları, zaruri durumlarda ise emniyet ve jandarma birimlerimizle irtibata geçilmesi önemle duyurulur" denildi. - TUNCELİ
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