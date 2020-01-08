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Şampiyona ödül

6 saat önce

Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen koşuda kategorisinde şampiyon olan Lüleburgazlı atlet Yaşar Kanbir, ödülünü Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü Başkanı Sedat Balaban'ın elinden aldı.

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Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen koşuda kategorisinde şampiyon olan Lüleburgazlı atlet Yaşar Kanbir, ödülünü Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü Başkanı Sedat Balaban'ın elinden aldı.


Lüleburgaz'ın başarılı atletlerinden Yaşar Kanbir, Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen koşuda kategorisinde şampiyon oldu. Kanbir, geçtiğimiz günlerde Atletik Spor Kulübü Başkanı ve başarılı iş adamı Sedat Balaban tarafından ödüllendirildi.


Ödül töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Yaşar Kanbir "Bu ödülü sporun bilimselliğine inanan, sporu ve sporcuyu her platformda destekleyen Sedat Balaban'dan almak ayrı bir heyecan veriyor. Çünkü kendinizi yaptığınız işe daha motive olmuş hissediyorsunuz" dedi. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Gelibolu, Balaban, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
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