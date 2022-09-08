ŞAMPİYONA ÖNCESİ PARAŞÜTÇÜLERDEN GÖRSEL ŞÖLEN

İZMİR'in Selçuk ilçesindeki Efes Havalimanı'nda, bu yıl 48'incisi düzenlenen Türkiye Paraşüt Şampiyonası, 100'ün üzerinde sporcu ve takımın katılımıyla başladı. Paraşütçüler açılışa özel, uçak geçişi ve motorlu yamaç paraşütü gösterileri sundu. Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, şampiyonayı Türkiye'de paraşüt denilince ilk akla gelen yerde düzenlediklerini belirtip, " Amacımız Türk gencini hava sporlarıyla buluşturmak ve onların bu faaliyetlerine mümkün olduğu ölçüde destek vermek" dedi.

Türk Hava Kurumu Selçuk Efes Havacılık Merkezi'nde 48'inci Türkiye Paraşüt Şampiyonası, hava gösterileriyle başladı. Açılışa THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya 'nın yan sıra Uluslararası Havacılık Federasyonu Başkanı David Monk ile birlikte çok sayıda paraşüt pilotu katıldı. THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'de paraşüt denilince ilk akla gelen yerde, 48'inci Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nı düzenlediklerini söyledi. Kayyum heyeti olarak göreve başladıktan sonra kurumu bir an önce toparlamak için çalışmalara başladıklarını dile getiren Kaya, "Sporcuları ve gökyüzü tutkunlarını burada bir arada görmekten mutluyuz. Amacımız Türk gencini hava sporlarıyla buluşturmak ve onların bu faaliyetlerine mümkün olduğu ölçüde destek vermek. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu kurumumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 97 yıl önce 1925 yılında kurduğu çok önemli güzide bir kurum. Bu kurum, kurulduktan kısa bir süre sonra da 1929 yılında Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) üyesi olmuş. Bu tarihi sorumluluk bizlere bu kurumu çok güzel bir şekilde geleceğe taşımayı ve Türkiye'de hava sporlarını, gençlerin havacılıkla buluşmasını son derece daha iyi imkanlarla yapılabilir hale getirmeyi bir görev olarak veriyor. Bizler de bunun farkındayız ve bu görevi yürütüyoruz" dedi.

'10 BİN FİTTEN ATLAYIŞ YAPACAKLAR'

Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi geleceğin göklerde ve uzayda olduğuna dikkat çeken Kaya. bunun için de 100 binlerce genci mümkünse bu alana kanalize etmek gerektiğini açıkladı. Havacılığın çok pahalı bir sportif alan olduğunu ifade eden Kaya şöyle devam etti: "Uçakların, meydanların birileri tarafından daha ucuza sunulması gerekir. Efes'te buna benzer mekanlarda bunu sunmaya devam edeceğiz. Casa uçağıyla bugün aramızda olan sporcular 10 bin fitten atlayış yapacaklar. Umarım yüzden fazla sporcumuzun yer aldığı takımlarımız son derece centilmence, yarışlarını kazasız belasız son derece saygın bir ortamda centilmenlik kurallarına riayet ederek atlaşıylarını icra ederler."Paraşütçüler açılışa özel, uçak geçişi ve motorlu yamaç paraşütü gösterileri sundu. 100'ün üzerinde sporcu ve takımın katıldığı 48'inci Türkiye Paraşüt Şampiyonası 16 Eylül'e kadar sürecek.