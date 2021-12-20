Bizim Çocuklar madalya almaya doymuyor - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediye spor Yüzme Takımı, Edirne'de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakaları'nda 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya alarak Denizlilileri bir kez daha gururlandırdı 20. 12. 2021 Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakaları hafta sonu Edirne'de yapıldı. Şampiyonaya 8 sporcu ile katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları müsabakalara damgasını vurdu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı müsabakalarda toplamda 4 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya aldı. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Erkek Bayrak Takımı ise 4 x 50 metre karışık stil yarışında Türkiye 8'ncisi oldu. Geçtiğimiz hafta Trabzon'da düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakaları'nda da Denizli'ye madalyalarla dönen Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı bir kez daha Denizlilileri gururlandırdı. Şehrimizin çocukları ile gurur duyuyoruz Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcuların kazandıkları derece ve başarılarla büyük gurur duyduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 20'nin üzerinde branşta spor kurslarımız var. Tüm hemşehrilerimi en az bir dalda spor yapmaya davet ediyorum. Çünkü spor sağlık ve mutluluk demektir. Edirne'den güzel sonuçlarla gelen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Şehrimizin çocukları ile gurur duyuyoruz" dedi. . Benzer Başlıklar

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