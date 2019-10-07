Şampiyonadan dünya ikinciliği ile dönen sporculara coşkulu karşılama

Antalya'da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'dan iki dünya ikinciliği bir dünya üçüncülüğü derecesi ile dönen Aydın Kungfu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcuları Aydın'da konvoyla karşılandı.



Aydın Kungfu Spor Kulübü Antalya'da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı. Çeşitli elemelerden sonra 2 bin 500 sporcu arasından Mili Takım adına şampiyonaya girmeye hak kazanan, Rabianur Uslu Alt Genç Bayanlar 63,5 kiloda, Elif Hayriye Yılmaz Yıldız 48 kiloda dünya ikincisi oldu. Sudenur Atalay ise 38 kiloda dünya üçüncülüğünü elde etti. Milli takım adına üç önemli madalya ile dönen sporcu kafilesini Aydın'da coşkulu bir kalabalık karşıladı. Konvoy oluşturarak sporcuları karşılayan vatandaşlar ve aileleri, araçları ile şehir turu attıktan sonra Atatürk Kent Meydanı'nda kutlama yaptı.



Aydın Kungfu Spor Kulübü antrenörü Murat Kaya, kulüp olarak büyük bir başarı elde ettiklerini ifade ederek, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN