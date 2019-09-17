Şampiyonanın beşinci gününde 8 maç yapıldı

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın beşinci günü, 8 maçla tamamlandı.
Turnuvada yarın da 8 maç yapılacak.
Beşinci günün sonuçları ve puan durumları şöyle:
A Grubu
Romanya- Yunanistan: 1-3
Fransa- Bulgaristan: 3-0
Takımlar O G M P 1 Fransa 4 4 0 12 2 İtalya 3 3 0 9 3 Bulgaristan 4 3 1 9 4 Yunanistan 4 1 3 3 5 Portekiz 3 0 3 0 6 Romanya 4 0 4 0
- B Grubu
Avusturya- Almanya: 0-3
İspanya-Sırbistan: 1-3
Takımlar O G M P 1 Sırbistan 3 3 0 9 2 Belçika 3 3 0 8 3 Slovakya 3 2 1 5 4 Almanya 3 1 2 4 5 İspanya 3 0 3 1 6 Avusturya 3 0 3 0
- C Grubu
Rusya- Finlandiya: 3-0
Belarus-Kuzey Makedonya: 1-3
Takımlar O G M P 1 Rusya 4 4 0 12 2 Slovenya 3 3 0 9 3 Finlandiya 4 1 3 4 4 Türkiye 3 1 2 3 5 K. Makedonya 4 1 3 3 6 Belarus 4 1 3 2
- D Grubu
Karadağ- Ukrayna: 1-3
Polonya-Çekya: 3-0
Takımlar O G M P 1 Polonya 3 3 0 9 2 Hollanda 3 2 1 6 3 Ukrayna 3 2 1 6 4 Çekya 3 1 2 3 5 Karadağ 3 1 2 3 6 Estonya 3 0 3 0