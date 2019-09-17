Son Dakika Haberleri: Şampiyonanın beşinci gününde 8 maç yapıldı
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Şampiyonanın beşinci gününde 8 maç yapıldı

13 dakika önce

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın beşinci günü, 8 maçla tamamlandı.

Şampiyonanın beşinci gününde 8 maç yapıldı, System.String[]

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın beşinci günü, 8 maçla tamamlandı.


Turnuvada yarın da 8 maç yapılacak.


Beşinci günün sonuçları ve puan durumları şöyle:


A Grubu


Romanya- Yunanistan: 1-3


Fransa- Bulgaristan: 3-0


Takımlar O G M P 1 Fransa 4 4 0 12 2 İtalya 3 3 0 9 3 Bulgaristan 4 3 1 9 4 Yunanistan 4 1 3 3 5 Portekiz 3 0 3 0 6 Romanya 4 0 4 0


- B Grubu


Avusturya- Almanya: 0-3


İspanya-Sırbistan: 1-3


Takımlar O G M P 1 Sırbistan 3 3 0 9 2 Belçika 3 3 0 8 3 Slovakya 3 2 1 5 4 Almanya 3 1 2 4 5 İspanya 3 0 3 1 6 Avusturya 3 0 3 0


- C Grubu


Rusya- Finlandiya: 3-0


Belarus-Kuzey Makedonya: 1-3


Takımlar O G M P 1 Rusya 4 4 0 12 2 Slovenya 3 3 0 9 3 Finlandiya 4 1 3 4 4 Türkiye 3 1 2 3 5 K. Makedonya 4 1 3 3 6 Belarus 4 1 3 2


- D Grubu


Karadağ- Ukrayna: 1-3


Polonya-Çekya: 3-0


Takımlar O G M P 1 Polonya 3 3 0 9 2 Hollanda 3 2 1 6 3 Ukrayna 3 2 1 6 4 Çekya 3 1 2 3 5 Karadağ 3 1 2 3 6 Estonya 3 0 3 0

Slovenya, Belçika, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:20 
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