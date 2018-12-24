Şampiyonaya Hazırlanan Sporculara Malzeme Desteği
2 saat önce
Van Valiliği, Türkiye Kayaklı Oryantiring Şampiyonasına hazırlanan sporculara malzeme desteğinde bulundu.
Van Valiliği
, Türkiye
Kayaklı Oryantiring Şampiyonasına hazırlanan sporculara malzeme desteğinde bulundu.
Van Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Genç
Ağaçlar Kök Salıyor' projesi bünyesinde açılan atletizm kursunda eğitim alan 20 genç, Ocak 2019'da düzenlenecek olan Türkiye Kayaklı Oryantiring Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Haftalık olarak düzenli antrenman yapan ve şampiyonaya hazırlanan gençlere proje kapsamında malzeme desteği verildi.
Açık havada çalışmalarını sürdüren gençlere, daha iyi imkanlarda hazırlanmaları için eşofman takımı, koşu ayakkabısı ve yağmurluk setinden oluşan malzemeler dağıtıldı. Gençler, ocak ayındaki şampiyonada Oryantiring Milli Takımına seçildikleri takdirde, ülkemizi Avrupa
ve Dünya Kayaklı Oryantiring Şampiyonasında temsil etmeye de hak kazanacaklar. - VAN
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:56 Kaynak: İHA
Paradaki Sır Işığı Tutunca Ortaya Çıktı
TESK Başkanı: Akaryakıt İndirimleri Esnafın Maliyetlerini Düşürüp Etiketlere İndirim Olarak Yansıyacak
Turizmin Ekonomik Büyümeye Katkısı Yüzde 4,3 Olan Türkiye, Devleri Solladı
Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü