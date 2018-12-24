Son Dakika Haberleri: Şampiyonaya Hazırlanan Sporculara Malzeme Desteği

Şampiyonaya Hazırlanan Sporculara Malzeme Desteği

2 saat önce

Van Valiliği, Türkiye Kayaklı Oryantiring Şampiyonasına hazırlanan sporculara malzeme desteğinde bulundu.

Şampiyonaya Hazırlanan Sporculara Malzeme Desteği, System.String[]
Van Valiliği, Türkiye Kayaklı Oryantiring Şampiyonasına hazırlanan sporculara malzeme desteğinde bulundu.

Van Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Genç Ağaçlar Kök Salıyor' projesi bünyesinde açılan atletizm kursunda eğitim alan 20 genç, Ocak 2019'da düzenlenecek olan Türkiye Kayaklı Oryantiring Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Haftalık olarak düzenli antrenman yapan ve şampiyonaya hazırlanan gençlere proje kapsamında malzeme desteği verildi.

Açık havada çalışmalarını sürdüren gençlere, daha iyi imkanlarda hazırlanmaları için eşofman takımı, koşu ayakkabısı ve yağmurluk setinden oluşan malzemeler dağıtıldı. Gençler, ocak ayındaki şampiyonada Oryantiring Milli Takımına seçildikleri takdirde, ülkemizi Avrupa ve Dünya Kayaklı Oryantiring Şampiyonasında temsil etmeye de hak kazanacaklar. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:56 Kaynak: İHA

Genç, Atletizm, Türkiye, Van Valiliği, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Paradaki Sır Işığı Tutunca Ortaya Çıktı TESK Başkanı: Akaryakıt İndirimleri Esnafın Maliyetlerini Düşürüp Etiketlere İndirim Olarak Yansıyacak

Turizmin Ekonomik Büyümeye Katkısı Yüzde 4,3 Olan Türkiye, Devleri Solladı Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:25:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyonaya Hazırlanan Sporculara Malzeme Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]