Şampiyonaya Mustafakemalpaşa damgası

Tataminin kaplanı Mustfakemalpaşa Belediyesporlu karateci Burcak Gencer başarıya doymuyor.



Türkiye Karate Fedarasyonu tarafından her yıl düzenlenen Karadeniz ve Hazar Denizi Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası bu yıl Rize'de birçok ülkeden bin 380 sporcunun iştirakiyle 23-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. 3 gün süren şampiyonaya katılan ülkeler arasında Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Ermenistan ve Moldova da bulunuyor.



Mustafakemalpaşa Belediyespor karatecisi Burak Gencer, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Rize'de gerçekleştirilen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında ilk defa ay yıldızlı forma giydi. Sporcu ilk milli takım tecrübesinde büyük başarı göstererek Şampiyonada üçüncülüğe imza attı. - BURSA