Şampiyondan, 1 rekor ve 3 altın madalya ile döndü - Son Dakika

Şampiyondan, 1 rekor ve 3 altın madalya ile döndü

29.04.2021 13:48
Şampiyondan, 1 rekor ve 3 altın madalya ile döndü, System.String[]

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı Sporcusu Beril Öztürk, Multinations Yıldızlar Şampiyonası'nda 200 Metre Kurbağalama disiplininde 2014 yılından bu yana kırılamayan şampiyona rekorunu kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Milli sporcu, organizasyonda 3 altın madalya kazanarak Türk sporu adına büyük bir gurur yaşattı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun milli takımlar düzeyinde yıldızlar kategorisinde katılımda bulunduğu Multinations Yıldızlar Şampiyonası, Ukrayna'nın Kiev kentinde 8 ülkeden 140 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Organizasyonda ay-yıldızlı Milli Takım kadrosunda yer alan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Beril Öztürk, yarışlar boyunca kulvarlarda sergilediği performansla 1 rekorla gelen 3 altın madalyanın sahibi oldu.

Multinations Yıldızlar Şampiyonası'nda 200 Metre Kurbağalama disiplininde 2014 yılından bu yana kırılamayan şampiyona rekorunu 02.35.56'lık derecesiyle kıran ve altın madalyanın sahibi olan milli sporcu, 100 Metre Kurbağalama disiplininde 01.12.98'lik derecesiyle ve 4x100 Bayrak Takımı'nda 04.18.12'lik derecesiyle 2 altın madalyanın daha sahibi oldu. Milli Sporcu Beril Öztürk, toplamda elde ettiği 3 altın madalya ile Türk Yüzme camiasına büyük sevinç yaşattı.

YENİ HEDEF GENÇLER AVRUPA YÜZME ŞAMPİYONASI

Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'ndan 3 altın madalya ile dönen milli sporcu Beril Öztürk, organizasyon sonrasında yaptığı değerlendirmede elde edilen başarıların büyük bir takım çalışmasının ürünü olduğunu belirterek yeni hedefinin Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na başarılar elde etmek olduğunu kaydetti. Rekortmen Yüzücü Öztürk, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Spora, cimnastik branşı ile başladım ve daha sonra yüzme branşı ile tanıştım. Yaklaşık 10 yıldır yüzüyorum. Yüzmeye başladığım ilk yıllarda milli takıma seçilmek, rekorlar kırmak, başarılı sonuçlar elde ederek şehrimi ve ülkemi gururlandırmak gibi hedeflerim vardı.Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda bu hedeflerime ulaştığım için çok mutluyum. Bundan sonraki süreçte daha da çok çalışarak Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılmak ve bu platformda da başarılar elde etmek istiyorum. Uzun süredir kırılamayan bir rekoru kırmak ve yüzme branşı adına çok değerli bir organizasyondan 3 altın madalya ile dönmek büyük bir takım çalışmasının ürünü. Elde ettiğim başarıyı; bizlerden desteklerini esirgemeyen Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na, Alleben Yüzme Havuzu'nda görev yapan teknik kadroya ve çok değerli aileme armağan ediyorum."

Şampiyondan, 1 rekor ve 3 altın madalya ile döndü

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Şampiyondan, 1 rekor ve 3 altın madalya ile döndü - Son Dakika


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