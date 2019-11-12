Son Dakika Haberleri: Şampiyondan Başkan Bilgin'e ziyaret
Son Dakika Spor Şampiyondan Başkan Bilgin'e ziyaret - Son Dakika Spor

Şampiyondan Başkan Bilgin'e ziyaret

6 saat önce

Karma Dövüş Sanatları (MMA) spor dalında 47 kiloda Dünya şampiyonu olan Sivaslı sporcu Alperen Karabulut, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ziyarette bulundu.

Şampiyondan Başkan Bilgin'e ziyaret, System.String[]

Karma Dövüş Sanatları (MMA) spor dalında 47 kiloda Dünya şampiyonu olan Sivaslı sporcu Alperen Karabulut, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ziyarette bulundu.


İtalya'nın Carrara kentinde 26 ülkeden 432 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Karma Dövüş Sanatları (MMA) spor dalında 47 kiloda altın madalya kazanan Sivaslı Alperen Karabulut, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti.


Antrenörü Güray Sabuncu ve velisi ile birlikte Başkan Bilgin'i ziyaret eden Karabulut, İtalya'da yapılan şampiyona hakkında bilgiler verdi. Karabulut, Sivas'ı İtalya'da en iyi şekilde temsil ettiğini ifade ederek, şampiyon olduğundan dolayı gururlandığını söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, başarılarından dolayı tebriklerini ifade ederek; "Alperen bizleri gururlandırdı. İtalya'da ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah daha nice başarılar elde edecektir" dedi. Daha sonra Başkan Bilgin, sporcuya başarısından dolayı hediye takdim etti. - SİVAS

Hilmi Bilgin, İtalya, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi Sakat olan Falcao paylaşım yaptı! İdmanlara başladı Kosova'da Vedat Muriqi şoku! Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:20:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyondan Başkan Bilgin'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]