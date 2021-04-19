Şampiyondan zafer pozu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kemer'de düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda şampiyon olan Muratpaşa Belediyespor sporcusu Hasan Mert Kızıl'ı kutladı.

Muratpaşa Belediyespor'un 'Kızıl Fırtınası', 25 yaşındaki Milli kick boks sporcusu Hasan Mert Kızıl, 8 – 11 tarihlerinde Kemer'de düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupasında 94 kilo Light Contact dalında şampiyon oldu. Şampiyon sporcu, kupasıyla birlikte Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti. Başkan Uysal, Kızıl'ı başarısı dolayısıyla kutlarken "Kızıl, elde ettiği başarılarla Türkiye'mizi ekim ayında Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonasında temsil edecek. Kendisini tekrar tekrar kutluyorum" dedi. Kızıl'da bu zorlu süreçte destekleri dolayasıyla Başkan Uysal ve Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü yöneticilerine teşekkür etti. - ANTALYA