Şampiyonlar buradan yetişecek!

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla açıldı. Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ve D-Smart İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı'nın da yer aldığı açılışta bir konuşma yapan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı: "Çok güzel bir gün. Mutlu ve heyecanlıyız. Bakanlık olarak sporu tabana yaymak için birçok projemiz var. Sosyal, fiziksel ve ruhsal anlamda en temel çözüm yolu spor. Güvenlik görevlisinden, işçisine kadar tesisin bu hale gelmesi için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum.

'Spor yatırımlarımız devam edecek'

İnanıyorum ki; burada çok güzel etkinlikleri ülkemizin güzide ev sahipliği ile gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin pırıl pırıl evlatlarına tenisi öğreteceğiz, sevdireceğiz ve yarınların şampiyonlarını buralardan yetiştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi, spor yatırımlarıyla donatmaya devam edeceğiz. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımız'ın İstanbul için başlatmış olduğu seferberliği çok güçlü bir şekilde devam ettirdiğimizi söyleyebilirim. İstanbul Tenis Merkezi, dünyadaki önemli tenis merkezlerinden biri. Bu tesisin İstanbulluların kolayca erişebileceği bir spor merkezi olarak hayırlar ve bereketler getirmesini diliyorum."

'Bu tesis dünyanın en iyilerinden'

Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş ise "Bizim inancımıza destek veren bakanımıza inşaatın her aşamasında desteğini bize sağladığı için şükranlarımızı arz ediyorum. TTF olarak genç ve çocuklarımızın dünyanın en iyi sporcusu olabileceği inancı bizde hiç eksilmedi. Tenisin tabana yayılmasını sağlamak zorundayız. Uluslararası arenada bizi temsil edebilecek iyi merkezlere ihtiyacımız vardı. Bugün dünyanın en iyi merkezlerinden birine sahibiz. Bu dünya standartlarına kavuşmuş tesise sahip olduğumuz için tekrardan bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.