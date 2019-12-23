Şampiyonlar Büyükşehir'de - Son Dakika

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Şampiyonlar Büyükşehir'de

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 7'den 70'e herkese spor yapma imkanı tanımakla kalmayıp çok önemli sporcular da yetiştiren Spor A.Ş.'nin şampiyonları Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

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Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 7'den 70'e herkese spor yapma imkanı tanımakla kalmayıp çok önemli sporcular da yetiştiren Spor A.Ş.'nin şampiyonları Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ile birlikte ziyaret eden sporcular arasında Kickboks Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olma başarısını gösteren Hayriye Türksoy, Wushu Balkan Şampiyonası'nda birinci olan Sülayman Kaya ve Wushu Balkan Şampiyonası ikincisi Zehra Yılmaz yer aldı.


Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş.'nin başarılı sporcularını tebrik ederek başarılarının devamı diledi. Spor A.Ş. sporcuları da katıldıkları şampiyonalarla ilgili bilgi vererek, katılacakları şampiyonalarda Kayseri'ye yeni başarılarla döneceklerini dile getirdiler. - KAYSERİ

Dünya Şampiyonası, Memduh Büyükkılıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
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