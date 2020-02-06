Şampiyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu - Son Dakika
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Şampiyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu

6 saat önce

Türkiye Kick Boks Şampiyonasında takım halinde şampiyon olan Haliliye Belediyesi Kick Boks Takımı sporcuları Belediye Başkanı Mehmet Canpolat öncülüğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Şampiyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu, System.String[]

Türkiye Kick Boks Şampiyonasında takım halinde şampiyon olan Haliliye Belediyesi Kick Boks Takımı sporcuları Belediye Başkanı Mehmet Canpolat öncülüğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.


11- 19 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonasında büyük başarı elde eden Haliliye Belediyesi Kick Boks takımı sporcuları, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve Şanlıurfa Milli Takım Kick Boks Teknik Direktörü Murat Akaltun ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.


Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 altın ve 4 bronz madalya alarak takım halinde Türkiye şampiyonu olan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Şampiyon sporcularla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonasında başarılar dileyerek sporculardan altın madalya sözü aldı.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılı sporcuları kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Haliliye Belediyesi olarak spora ve sporculara destek olmak için gösterdikleri çabanın devam edeceğini kaydetti. Takım halinde şampiyon olan sporcularını da bir kez daha tebrik ettiğini ifade etti.


Şanlıurfa Milli Takım Kick Boks Teknik Direktörü Murat Akaltun da, "Cumhurbaşkanımıza bizi kabul ettiği için ve göstermiş olduğu yakın ilgi alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Canpolat, Haliliye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:34 Kaynak: İHA
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