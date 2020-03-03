Şampiyonlar davet etti Fadıloğlu icabet etti - Son Dakika
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Şampiyonlar davet etti Fadıloğlu icabet etti

6 saat önce

İl birincisi olan Gazikent Anadolu Lisesi Kız ve Erkek Hentbol Takımı oyuncularının daveti üzerine öğrencileri eğitim gördükleri sınıflarda ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere Hatay'da düzenlenecek şampiyona öncesi başarı temennisinde bulundu.

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İl birincisi olan Gazikent Anadolu Lisesi Kız ve Erkek Hentbol Takımı oyuncularının daveti üzerine öğrencileri eğitim gördükleri sınıflarda ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere Hatay'da düzenlenecek şampiyona öncesi başarı temennisinde bulundu.


Periyodik aralıklarla gerçekleştirdiği öğrenci ziyaretlerini sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu kez Gazikent Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti. Ziyaret öncesi okul müdürü ve öğretmenleri ile bir araya gelen Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere kariyer planlamalarıyla ilgili çok önemli tavsiyelerde bulunan Fadıloğlu, öğrencilere kupa bardak armağan etti. Rıdvan Fadıloğlu, il birincisi olan Gazikent Anadolu Lisesi Kız ve Erkek Hentbol Takımı oyuncularıyla gerçekleştirdiği sohbetin ardından takımlara, Hatay'da düzenlenecek şampiyonada başarı diledi.


"Mutlaka ikinci bir dilin olması gerekir"


Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Allah, hiçbir zaman emeklerinizi zayi etmesin. Gerçekten sınava hazırlık döneminde çok ders çalışmak gerek. Hangi bölümü okursanız okuyun mutlaka ikinci bir dilin olması gerekir. Yoksa önünüz tıkalı olur arkadaşlar. İnşaat mühendisi oldunuz, artık bir dil değil, iki dil istiyorlar. İşletmeyi bitirdiniz, dış ticaret uzmanı olacaksın. Mecburen İngilizce bilmeniz lazım. İngilizce olmadığı sürece okuduğunuz bölümle ilgili yükselmeniz zorlaşıyor. Okuldaki temeli hiçbir zaman boş geçmeyin. Bugün eğitimleri sağlam alırsanız yarın, hedeflediğiniz kariyere ulaşmanız çok daha kolay olur. Hepinize akademik ve sosyal yaşamınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Anadolu Lisesi, Şehitkamil, Hatay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:13 Kaynak: İHA
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