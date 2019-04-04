Şampiyonlar Filmi

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Marco Montes, İspanyol basketbol liginde yer alan önemli bir takımın, ikinci antrenörü olarak görev yapan bir basketbol koçudur. Kibirli bir adam olan Marco, bu yüzden özel hayatında sıkıntılar yaşamaktadır. Bir gün basketbol müsabakasında birinci antrenör ile tartışınca stadyumdan kovulur. Bunun üzerine bir de sarhoş olduğu bir gün polis aracına çarpınca tutuklanır. Hakim karşısına çıkan Marco, bir seçim yapmak zorunda bırakılır. Ya 2 yıl hapis yatacak ya da 90 gün boyunca topluma hizmet etmekle görevlendirilecektir. Gönüllü olmasa da topluma hizmet etmeyi kabul eden Marco, zihinsel engelli çocuklardan oluşan “Los Amigos” adlı bir basketbol takımını eğitmekle görevlendirilir. Bir yandan eşi Sonia ile olan evliliğini kurtarmaya çalışan Marco, bir yandan da çocukları eğitmeye başlar. Bu sırada “Los Amigos” ulusal paralimpik yarışmaya hak kazandığını öğrenen Marco, kendisini daha büyük bir sıkıntının içinde bulur. Ancak eşinden gördüğü destek sayesinde Marco, hem kendi sorunlarını çözmek hem de takımı şampiyon yapmak için mücadele etmeye karar verir.Javier FesserJavier Fesser, David MarquésJavier Gutiérrez, Athenea Mata, Juan Margallo, José de Luna, Sergio Olmo, Jesús Vidal, Gloria Ramos, Alberto Nieto Ferrández, Julio Fernández, Jesús Lago, Fran Fuentes, Roberto Chinchilla, Stefan López, Luisa Gavasa, Luis Bermejo, Daniel Freire, Mariano Llorente, Laura Barba, Vicente Gil, Itziar Castro, Yiyo Alonso, Chani Martín, Waldemar VidalónKomediCampeonesInstituto de Crédito Oficial (ICO)2018İspanyaİspanyolca,124 dk.CGV Mars Dağıtım03.05.2019